Au moins 12 morts dans une fusillade en Virginie

Un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police.

Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450'000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington.

«Nous avons maintenant 12» victimes décédées, a déclaré lors d'une deuxième conférence de presse le chef de la police de Virginia Beach, James Cervera. Le bilan, auparavant de 11 morts, a été revu à la hausse après le décès d'une victime qui «a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital».

HAPPENING NOW: Police are giving an update on the Virginia Beach shooting. At least 11 people are dead, the suspect is also deceased https://t.co/VWDsoXJcCX pic.twitter.com/mV79YejP9S — CBS News (@CBSNews) May 31, 2019

Quatre autres personnes blessées sont soignées dans les hôpitaux de la région et d'autres auraient pu s'y rendre par leurs propres moyens, a précisé le responsable policier. Le tireur était un employé municipal, et l'enquête est en cours. Ses motivations restaient, pour l'heure, inconnues.

«Une zone de guerre»

Il était peu après 16H00 vendredi (22H00 en Suisse) quand le suspect, «un employé de longue date», est entré dans le bâtiment et a commencé «immédiatement à tirer à l'aveugle sur toutes les victimes», a raconté M. Cervera. Repérant l'étage du bâtiment où se trouvait le tireur par le bruit du sifflement des balles, les policiers sont intervenus.

«C'était un long échange de coups de feu entre ces quatre policiers et le suspect.» Touché, le tireur a succombé à ses blessures. M. Cervera a précisé qu'un policier avait été «sauvé» par son gilet pare-balles. Sur place, les policiers ont retrouvé un pistolet avec de nombreux chargeurs vidés. Les lieux de la fusillade s'apparentent à une «zone de guerre», a estimé James Cervera. Le président Trump a été informé de la tragédie, a fait savoir la Maison Blanche.

Megan Banton, 30 ans, était dans le bâtiment quand le tireur a ouvert le feu. «Cela m'a semblé une éternité», a-t-elle témoigné au journal local «The Virginian-Pilot». Arthur Felton est parvenu à évacuer l'immeuble après le début de la fusillade. «Je n'aurais jamais pensé que ça arrive dans mon bâtiment», a confié cet employé de la ville, cité également par le quotidien. «Les gens qui ont été touchés... je suis sûr que je connais la plupart d'entre eux», a-t-il précisé.

Updates: 12 dead, including shooter, in Virginia Beach Municipal Center shooting.



Here's what we know so far: https://t.co/V0jfaprEMq — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) May 31, 2019

Prière de Pharell Williams

«C'est un jour atroce», a déclaré le gouverneur de l'Etat de Virginie, Ralph Northam, qui est arrivé sur place. Le maire de la station balnéaire, Bobby Dyer, a parlé, devant les journalistes, «du jour le plus catastrophique de l'histoire de Virginia Beach».

«Je suis effondré», a réagi sur Twitter le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine. «Mon coeur est avec tous ceux qui ont perdu un être cher», a poursuivi l'ancien colistier d'Hillary Clinton à la présidentielle 2016.

I’m devastated to learn of the tragic shooting tonight in Virginia Beach. My heart is with everyone who lost a loved one, and I’m praying for a swift recovery for all those who have been injured. — Tim Kaine (@timkaine) May 31, 2019

«Nous prions pour notre ville, pour les vies perdues, pour leurs et tout ceux affectés», a tweeté le chanteur Pharrell Williams, originaire de Virginia Beach.

We are praying for our city, the lives that were lost, their families and everyone affected.

We are resilient.

We will not only get through this but we’ll come out of this stronger than before we always do.#VIRGINIABEACH ???? — Pharrell Williams (@Pharrell) May 31, 2019

Les Etats-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades de ce type. Le 20 avril dernier, le pays a commémoré le vingtième anniversaire de la tuerie du lycée Columbine, dans le Colorado, où deux lycéens avaient ouvert le feu et tué douze de leurs camarades et un professeur.

Aux Etats-Unis, pays où le droit de détenir une arme est garanti par le deuxième amendement à la Constitution, il y a eu 150 fusillades ayant fait plus de quatre victimes -blessées ou décédées- depuis le début de l'année 2019, selon Gun Violence Archive, une ONG spécialisée dans l'analyse des violences par armes à feu.

Siège de la NRA

La question des violences armées prend une dimension particulière en Virginie, car c'est dans cet Etat que siège la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes aux Etats-Unis.

Cet Etat traditionnellement conservateur, mais qui se colore démocrate à mesure qu'il s'urbanise et se diversifie, a été le théâtre en 2007 d'une fusillade particulièrement meurtrière: un étudiant instable mentalement avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech.

Chaque fusillade meurtrière relance un débat sur la régulation des armes à feu, mais celui-ci tourne fréquemment à vide. «C'est inacceptable que l'Amérique reste l'unique pays développé où ceci est habituel. Nous devons agir», a estimé, sur Twitter, le candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020 Pete Buttigieg.

Another horrific shooting shocks the nation, this time in Virginia Beach. We grieve with those impacted even as we await more information. Already, this much is clear: it is unacceptable for America to remain the only developed country where this is routine. We must act. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) May 31, 2019

«Nos coeurs vont vers tous ceux touchés par cet acte de violence armée insensée», a par exemple écrit l'association «Moms demand action», qui milite pour des lois plus strictes encadrant les armes. Malgré la répétition de ces fusillades et de nombreux appels au changement, la législation fédérale n'a pratiquement pas évolué ces dernières années. (afp/nxp)