Près de 20 morts dans un attentat visant un marché

Près de vingt personnes ont été tuées dimanche dans un attentat sans doute dû à un kamikaze sur un marché de Jalalabad, en Afghanistan, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. L'attaque a tué dix membres de la minorité sikhe.

Afghanistan. Au moins douze morts dans un attentat sur un marché https://t.co/GKhEzl8H1l pic.twitter.com/TMXTlC3RUy — Ouest-France (@OuestFrance) July 1, 2018

Lourd bilan

Cet attentat s'est produit en pleine après-midi, dans la capitale du Nangarhar, frontalière du Pakistan, où le président afghan Ashraf Ghani effectue une visite de deux jours. Selon le directeur des services de santé de la province, «19 personnes sont mortes et vingt ont été blessées, en majorité des Sikhs» a-t-il précisé à l'AFP.

Le porte-parole du gouverneur provincial Ataullah Khogyani a pour sa part évoqué un bilan de «quinze morts et vingt blessés emmenés à l'hôpital» dans la section sikhe du marché. Selon M. Khogyani, «dix Sikhs ont été tués» dans cette attaque qui n'avait pas été revendiquée trois heures plus tard, mais les Afghans confondent fréquemment les minorités sikhe et hindoue. «Plusieurs échoppes sont en feu», a-t-il précisé.

Visite officielle du président

L'explosion s'est produite vers 15h00 locales (13h30 en Suisse), non loin de la maison du gouverneur où le président afghan Ashraf Ghani, en visite en ville, venait de s'entretenir avec les autorités locales selon un correspondant de l'AFP qui a vu le convoi officiel s'éloigner. «Le président est toujours dans la province de Nangarhar et se trouve hors de danger», a précisé son porte-parole, Shah Hussain Murtazawi.

Les images de l'attentat montraient plusieurs incendies en cours, des voitures qui brûlent et d'épaisses colonnes de fumée au-dessus des étals du marché, situé à proximité de l'un des grands carrefours de Jalalabad.

Le président Ghani a entrepris dimanche une visite officielle de deux jours dans le Nangarhar, province troublée qui abrite à la fois des talibans et des combattants du groupe Etat islamique. Il devait y lancer plusieurs projets de construction, dont un hôpital de plusieurs centaines de lits et rencontrer les autorités locales. (afp/nxp)