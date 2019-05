Au moins 11 morts dans une fusillade en Virginie

Onze personnes ont été abattues vendredi par un tireur, un employé des services de la ville lui aussi décédé, dans un bâtiment municipal de Virginia Beach, station balnéaire de la côte est américaine, a annoncé la police.

«Nous avons 11 victimes décédées sur les lieux, six victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux» de la région, a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach. Le tireur était un employé municipal, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Le policier n'a pas été en mesure d'indiquer l'état des personnes blessées mais a toutefois précisé qu'un policier avait été touché et «sauvé» par son gilet pare-balles.

HAPPENING NOW: Police are giving an update on the Virginia Beach shooting. At least 11 people are dead, the suspect is also deceased https://t.co/VWDsoXJcCX pic.twitter.com/mV79YejP9S