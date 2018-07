Au Pakistan, des élections législatives chaotiques

Le Pakistan s'est réveillé en plein chaos électoral jeudi, le parti du gouvernement sortant dénonçant des «fraudes flagrantes» et rejetant avant même qu'ils ne soient communiqués les résultats partiels des législatives, qui suggèrent une victoire de l'ex-champion de cricket Imran Khan.

Le dépouillement des bulletins a pris énormément de retard. Selon les médias locaux, moins de la moitié des votes avaient été comptés environ 13 heures après la fin du scrutin. La Commission électorale pakistanaise (ECP) a justifié cette lenteur par des «problèmes techniques» liés à l'utilisation d'un nouveau logiciel électoral. «Ces élections ne sont pas entachées. (...) Elles sont à 100% justes et transparentes», a affirmé son directeur, Sardar Muhammad Raza, lors d'une conférence de presse, la troisième pour l'ECP au cours de cette nuit électorale surréaliste.

Mais les retards alimentaient les soupçons de truquage. Mercredi soir, le PML-N, parti au pouvoir ces cinq dernières années, a lancé un pavé dans la mare en annonçant «rejeter intégralement les résultats (...) du fait d'irrégularités manifestes et massives». «Les résultats ont été comptés en l'absence de nos agents électoraux», ajoutait-il.

Son dirigeant Shahbaz Sharif, frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, actuellement emprisonné pour corruption, a d'abord dénoncé en conférence de presse «des fraudes si flagrantes que tout le monde s'est mis à pleurer». Il a ensuite averti sur Twitter que les «résultats basés sur un truquage massif causeront des dommages irréparables au pays».

Pakistan Muslim League (Nawaz) wholly rejects the results of General Elections 2018 due to manifest & massive irregularities. Form 45 was not given to our agents, results were stopped & votes were counted in the absence of our poll agents. This is both unbearable & unacceptable!