Au Congrès, le ministre de la Justice tente de se justifier

Sous le feu des critiques démocrates, le ministre américain de la Justice a défendu mercredi au Sénat sa gestion du rapport de Robert Mueller, le procureur en charge de l'enquête sur les ingérences russes dans la présidentielle de 2016, mais a refusé de répéter l'exercice le lendemain à la Chambre des représentants.

Bill Barr, qui a été violemment pris à partie par des sénateurs démocrates, a fait savoir dans la soirée qu'il ne participerait pas à une seconde audition prévue jeudi à la chambre basse du Congrès, dominée par les démocrates. Le démocrate Jerry Nadler, qui préside la commission judiciaire de la Chambre des représentants, l'a immédiatement accusé de «chantage» et a évoqué la possibilité de l'inciter à comparaître.

Plus tôt dans la journée, des sénateurs ont assailli le ministre de questions pendant cinq heures lors de sa première comparution au Congrès depuis la publication du rapport de Robert Mueller le 18 avril.

Barr's lies are so extreme that @MSNBC just had to cut in AGAIN to fact check.@NicolleDWallace: "I'm not going to dance around this. He's lying. He's lying about what the Mueller report finds around one of the critical flash points in the obstruction investigation." #BarrLied pic.twitter.com/HEZh7tUZ2b