Au Brésil, grosses manifs contre Bolsonaro

Des dizaines de milliers d'étudiants et d'enseignants sont descendus dans la rue jeudi dans plus de 80 villes brésiliennes pour une nouvelle journée de mobilisation contre des coupes budgétaires dans l'éducation. Le gouvernement prévoit de geler plus d'un milliard de francs.

«Manifester est notre seule façon de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. On ne peut pas faire comme si tout allait bien», a déclaré Isadora Duarte, 24 ans, étudiante en pharmacie, qui manifestait à Rio de Janeiro.

À São Paulo, les manifestants ont déployé une immense banderole bleue d'une centaine de mètres avec pour message «Le Brésil pour l'éducation». À Brasilia, de brefs heurts ont éclaté entre manifestants et policiers, qui ont utilisé des sprays au gaz de poivre pour les disperser. D'après le site internet d'informations G1, des manifestations avaient lieu dans plus de 80 villes dans 21 des 26 Etats du Brésil en fin d'après-midi.

Des «idiots utiles manipulés»

La mobilisation de jeudi était d'une grande ampleur, mais semblait moins importante, en fin d'après-midi, que celle du 15 mai, quand un million et demi de personnes s'étaient rassemblées dans plus de 200 villes de tous les Etats brésiliens.

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro avait qualifié les étudiants d'«idiots utiles manipulés par une minorité experte qui compose le coeur des universités fédérales au Brésil». Il a semblé regretter ensuite ses propos, préférant évoquer des «innocents utiles».

La mobilisation des étudiants est due à l'annonce du gel de 5,1 milliards de réaux (environ 1,29 milliard de francs) dans le budget de l'éducation. Cela affecte notamment les universités fédérales, qui pourraient disposer de 30% de fonds en moins pour leurs dépenses de fonctionnement. (ats/nxp)