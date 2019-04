Atterrissage d'urgence d'un Airbus à Taïwan

Un Airbus A330 de Cathay Dragon à destination de Hong Kong a effectué lundi un atterrissage d'urgence à Taïwan peu après son décollage en raison d'un «problème technique», a annoncé Cathay Pacific, sa maison mère. La compagnie hongkongaise a précisé que le vol KA451 était revenu en sécurité à l'aéroport de Kaohsiung, dans le sud de l'île.

A Cathay Dragon flight from Kaohsiung to Hong Kong returned to Kaohsiung shortly after takeoff on Monday morning due to an engine fire caused by a suspected bird strike, Taiwan media reported. The plane, with 317 people on board, landed safely. pic.twitter.com/53BJU0ITEp