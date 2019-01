Attentat suicide contre une patrouille américaine

Quatre Américains, dont deux militaires, ont été tués dans l'attentat-suicide revendiqué par le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) qui a fait 16 morts mercredi à Minbej en Syrie, a annoncé mercredi le Pentagone.

Deux militaires, un employé civil du ministère de la Défense et un employé d'un sous-traitant du Pentagone ont été tués, et trois autres militaires ont été blessés lors d'une interaction locale à Minbej, en Syrie, le 16 janvier«, a indiqué le commandement central de l'armée américaine (Centcom) dans un communiqué.

«Selon les premières informations, les décès sont dus à une explosion», se contente d'ajouter le commandement américain, précisant qu'une enquête a été ouverte.

U.S. service members were killed during an explosion while conducting a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time.

Neuf civils ont péri, ainsi que cinq combattants d'une alliance arabo-kurde qui accompagnaient la patrouille de la coalition, a affirmé l'OSDH, précisant que l'attentat s'est déroulé près d'un restaurant en centre-ville.

«Il s'agit de la première attaque suicide à Minbej visant la coalition internationale depuis dix mois», a assuré le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

L'attaque la plus meurtrière

Dirigée par les Etats-Unis, cette coalition intervient en Syrie contre l'EI depuis 2014, en soutien à l'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS).

L'attaque de mercredi est la plus meurtrière pour les forces américaines engagées en Syrie depuis 2014, au vu des statistiques du Pentagone qui rapporte la mort par le passé de deux américains tombés au combat dans le pays en guerre, dans deux incidents distincts.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires en Syrie et en Irak, l'EI a vu son «califat» autoproclamé se réduire comme peau de chagrin sous l'effet de multiples offensives.

L'attentat de Minbej intervient après l'annonce, le mois dernier, d'un retrait des troupes américaines de Syrie. le président américain Donald Trump avait justifié ce désengagement en assurant que l'EI avait été «vaincu».

The death of x4 U.S. soldiers in #Manbij today *triples* #America's in-combat losses in 4+ years of war against #ISIS in #Syria (from 2 to 6).



What does this do to #Trump's withdrawal order? #ISIS is now *demonstrably* not defeated.



But #Trump's gut says 'get the hell out...' https://t.co/Wvm6yLkdC2