Attentat suicide contre des soldats américains

Des militaires américains ont été tués mercredi dans une attaque à Minbej, dans le nord de la Syrie, a confirmé le porte-parole de la coalition antijihadistes, sans préciser leur nombre.

Ils ont été tués par «une explosion alors qu'ils menaient une patrouille de routine», a indiqué un porte-parole sur son compte Twitter. «Nous rassemblons toujours des informations et nous partagerons ultérieurement plus de détails», a-t-il ajouté.

