Attentat du métro: un Irakien jugé coupable

L'auteur de l'attentat de la station de métro londonienne de Parsons Green, Ahmed Hassan, un Irakien de 18 ans, a été déclaré coupable vendredi de tentative de meurtre par la cour criminelle de l'Old Bailey, à Londres.

Sa condamnation sera prononcée ultérieurement. Le 15 septembre 2017, une bombe artisanale avait partiellement explosé dans une rame de métro à la station Parsons Green, faisant 30 blessés.

