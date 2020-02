Attentat à Jérusalem: l'armée a arrêté le suspect

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir l'arrestation du suspect de l'attaque à la voiture-bélier qui a fait 14 blessés, dont 12 soldats, dans le centre de Jérusalem.

«À la suite d'une opération importante de l'armée et du Shin Beth (service de renseignement intérieur, ndlr), la police israélienne et d'autres unités spéciales ont arrêté le terroriste qui a perpétré l'attaque à la voiture bélier ce matin à Jérusalem», a annoncé l'armée dans un communiqué.

«Réponse» au plan Trump

L'attaque nocturne à la voiture-bélier à Jérusalem n'avait pas été revendiquée. Mais elle a été saluée par le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, comme une «réponse» au plan Trump.

Les autorités israéliennes avaient mené une chasse à l'homme pour retrouver le conducteur du véhicule qui a foncé sur une foule à 01h45, dans une rue passant devant la «First station». Cette ancienne gare reconvertie en lieu de loisirs, avec des bars et surtout des restaurants, est située à Jérusalem-Ouest, mais à la lisière de la partie orientale de la ville, secteur palestinien occupé et annexé par Israël.

Selon la radio publique israélienne, des militaires se dirigeaient vers une cérémonie au Mur des Lamentations, à quelques centaines de mètres de la «First Station». Mais «un terroriste a foncé avec sa voiture vers les soldats», a souligné l'armée. «Un soldat a été grièvement blessé et évacué vers un hôpital (...). 11 autres soldats ont aussi été légèrement blessés».

Quelques heures plus tard, la police israélienne a tué un Palestinien qui avait ouvert le feu sur des policiers, blessant légèrement l'un d'eux, dans la Vieille ville de Jérusalem, a indiqué le porte-parole de la police Mickey Rosenfeld.

Vives tensions

Les tensions sont vives jeudi à Jérusalem et en Cisjordanie occupée après l'attaque à la voiture-bélier. Trois personnes ont quant à elles été tuées dans des tirs de forces israéliennes.

Ces violences interviennent dans le sillage de la présentation le 28 janvier par le président américain de Donald Trump, grand soutien du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de son plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Le projet a été salué en Israël et fustigé par les Palestiniens, car jugé très partial.

Dans ce contexte, deux Palestiniens ont été tués jeudi par des tirs de soldats israéliens lors de heurts à Jénine, en Cisjordanie occupée, d'après le ministère de la Santé. Et un homme a été tué dans la vieille ville de Jérusalem après avoir ouvert le feu en direction de forces israéliennes, selon la police israélienne. Depuis l'annonce du plan Trump, des manifestations ont lieu chaque jour dans les Territoires palestiniens.

???????? — UPDATE: Footage from the scene of the possible car ramming in Jerusalem. 3 of those injured are reportedly IDF soldiers, one in critical condition. #Israel pic.twitter.com/SgTEp6JOX7