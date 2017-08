Attentat à Barcelone: l'EI revendique

Une camionnette a percuté jeudi après-midi la foule sur les Ramblas, dans le centre-ville de Barcelone, en Espagne. Le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat, dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites djihadistes , SITE.

«Les assaillants de l'attaque de Barcelone étaient des soldats de l'Etat islamique», indique le communiqué, ajoutant que «l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition» internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak.

Bilan provisoire

Selon un bilan provisoire, l'attaque a fait treize morts et 50 blessés, a annoncé le gouvernement catalan. «Nous pouvons confirmer qu'il y a 13 morts et plus de 50 blessés», a écrit le responsable de l'Intérieur du gouvernement régional catalan Joaquin Forn sur Twitter.

Un premier suspect a été arrêté, a indiqué la police vers 20h. «Nous avons arrêté un homme et nous traitons cela comme une attaque terroriste», annoncent les Mossos d'Esquadra sur Twitter, ajoutant qu'il n'y avait «aucune personne retranchée dans un bar du centre de Barcelone», contrairement à ce qu'avaient avancé plus tôt des sources policières.

Deuxième arrestation

Un deuxième suspect a été arrêté, a annoncé le président régional catalan Carles Puigdemont vers 21h. Le premier suspect a été identifié et s'appelle Driss Oukabir, selon un porte-parole du principal syndicat de police espagnol, le SUP.

L'individu dispose d'un titre de séjour en Espagne, selon la presse espagnole. C'est à son nom qu'a été louée la camionnette utilisée pour foncer sur la foule. Le véhicule, de marque Fiat et de couleur blanche, a été loué à Santa Perpetua de la Mogoda, à 25 km au nord de Barcelone, rapporte la télévision publique RTVE sur base de sources policières.

Les autorités locales ont indiqué avoir retrouvé une seconde fourgonnette liée à l'attaque dans la localité de Vic en Catalogne située à 70 km au nord de Barcelone. Le véhicule est actuellement fouillé à la recherche d'indices.

«Il fonçait au milieu de la foule»

Selon les médias espagnols, la fourgonnette a descendu la célèbre avenue des Ramblas, haut lieu touristique de la capitale catalane, en faisant des zigzags. «J'ai entendu des cris et une sorte de choc et j'ai juste vu la foule qui s'écartait et cette fourgonnette qui descendait à toute vitesse au milieu des Ramblas et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque terroriste ou d'un truc de ce genre», a déclaré un témoin, Tom Gueller, à la BBC. «Il ne ralentissait pas du tout. Il fonçait directement au milieu de la foule et au milieu des Ramblas», a-t-il ajouté.

Des images enregistrées à l'aide de téléphones portables et postées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps gisant sur la célèbre avenue de Barcelone. On voit des passants et des équipes de secours qui portent assistance aux victimes.

«Nous avons vu une fourgonnette blanche foncer sur les gens. Nous avons vu des gens projetés en l'air sous le choc, nous avons aussi vu trois cyclistes projetés en l'air», a raconté une touriste en vacances dans la ville au journal El Pais. Le quotidien ajoute que le conducteur du véhicule se serait enfui à pied.

La zone a été bouclée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de véhicules de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP. Des blessés ont été emmenés sur des civières vers un grand magasin de la chaîne Corte Ingles, apparemment pour recevoir les premiers secours, a-t-il ajouté. Des policiers demandent aux commerçants à proximité de la collision de laisser entrer les passants et de baisser les rideaux derrière eux.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a déclaré qu'il était en contact avec les autorités et que la priorité était de porter secours aux blessés. «Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés», avait indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane.

Métro et chemins de fer fermés

La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

Des policiers demandaient aux commerçants à proximité de la collision de laisser entrer les passants et de baisser les rideaux derrière eux. Les stations de métro et de chemin de fer ont été fermées, ont annoncé sur Twitter les services des urgences de la ville.

Solidarité internationale

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a assuré que son pays était «prêt à assister» les autorités espagnoles, tandis que le président du Parlement européen Antonio Tajani leur a offert son «plein soutien». «Nous sommes à nouveau solidaires et pensons aux victimes et à leurs proches», a écrit sur Twitter Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, dont le pays a été durement touché par des attentats djihadistes .

Le président américain Donald Trump a condamné «l'attaque terroriste», promettant l'aide des Etats-Unis aux autorités espagnoles. «Les Etats-Unis condamnent l'attaque terroriste de Barcelone, en Espagne, et feront tout ce qui est nécessaire pour aider», a indiqué M. Trump sur Twitter. «Soyez courageux et forts, nous vous aimons!», a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a transmis «la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone», où une camionnette a percuté la foule, faisant au moins un mort et 32 blessés. «Nous restons unis et déterminés», a-t-il ajouté sur Twitter.

La Première ministre britannique Theresa May a également exprimé sa solidarité: «Mes pensées vont aux victimes de la terrible attaque survenue aujourd'hui à Barcelone et aux services d'urgence (...). Le Royaume-Uni est solidaire de l'Espagne contre le terrorisme», a déclaré Theresa May sur Twitter.

Le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé jeudi soir l'attaque «révoltante»: «Nous pensons avec une profonde tristesse aux victimes de l'attaque révoltante de Barcelone - avec solidarité et amitié aux côtés des Espagnols», a déclaré Steffen Seibert sur son compte Twitter.

Un mode opératoire déjà utilisé

Cette attaque à l'aide d'une voiture ou d'un camion comme arme de terreur renvoie à un mode opératoire déjà utilisé lors d'attentats imputés ou revendiqués par le groupe djihadiste, Etat islamique à Nice, Berlin ou Londres.

L'Espagne, troisième destination touristique au monde, a été pour l'heure épargnée par les attentats du groupe Etat islamique ayant touché d'autres capitales européennes, telles Londres, Paris, Bruxelles, Berlin. Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe: le 11 mars 2004, des bombes avaient explosé dans des trains, faisant 191 morts.

Confirman al menos dos muertos y 20 heridos en el atentado de #Barcelona. Habría dos terroristas armados huidos por la zona. pic.twitter.com/sv0c009AQU — Mi otro yo ???????? (@Miotroyo2parte) 17 août 2017

Esta es la furgoneta utilizada en el atropello múltiple. El conductor ha huido a pie.

La foto la he recortado porque se veía una víctima. pic.twitter.com/oG8Q7WHSEe — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 17 août 2017

Atropello masivo en la Rambla de Barcelona. La policía despeja la zona. "Todo el mundo fuera de plaza de Cataluña" pic.twitter.com/oCarYDN175 — Jesús García Bueno (@jesusgbueno) 17 août 2017

In #Barcelona van reportedly plowed into a crowd of ppl in busy outdoor mall (Rambla de Catalunya). Police on scene pic.twitter.com/Z9n3uvFmWy — Kevin Rincon (@KevRincon) 17 août 2017

