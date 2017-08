Attentat à Barcelone: au moins deux morts

Une camionnette a percuté jeudi après-midi la foule dans le centre-ville de Barcelone en Espagne, sur les Ramblas, selon la police catalane qui parle d'une «attaque terroriste». Au moins deux personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées, selon une source des services de secours de Barcelone, qui a requis l'anonymat. De son côté, la radio espagnole Cadena SER fait état d'au moins treize morts. Le quotidien El Pais parle, lui, de dix personnes tuées.

«Tout à coup, j'ai entendu un bruit de collision et toute la rue s'est mise à courir en criant», a raconté un témoin, Amer Anwar, à la chaine de télévision Sky News. Selon El Pais, le conducteur du véhicule s'est enfui à pied, après avoir fauché des dizaines de personnes.

La zone a été bouclée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de véhicules de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP. Des blessés ont été emmenés sur des civières vers un grand magasin de la chaine Corte Ingles, apparemment pour recevoir les premiers secours, a-t-il ajouté. Des policiers demandent aux commerçants à proximité de la collision de laisser entrer les passsants et de baisser les rideaux derrière eux.

Suspect retranché, deux personnes recherchées

Deux hommes armés se sont retranchés dans un bar du quartier de la place de Catalogne, rapporte pour sa part le journal El Periodico. Le média fait état de tirs dans le secteur de La Boqueria. Il n'est pas possible de dire pour l'instant si ces hommes étaient au volant ou dans la fourgonnette. Une source policière a confirmé, quant à elle, la présence d'un suspect retranché dans un bar. «Un des agresseurs s'est retranché dans un bar», a indiqué cette source à l'AFP. Deux personnes au moins sont recherchées, a-t-elle ajouté.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a déclaré qu'il était en contact avec les autorités et que la priorité était de porter secours aux blessés. «Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés», avait indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

Métro et chemins de fer fermés

Des policiers demandaient aux commerçants à proximité de la collision de laisser entrer les passants et de baisser les rideaux derrière eux. Les stations de métro et de chemin de fer ont été fermées, ont annoncé sur Twitter les services des urgences de la ville.

L'Espagne, troisième destination touristique au monde, a été pour l'heure épargnée par les attentats du groupe Etat islamique ayant touché d'autres capitales européennes, telles Londres, Paris, Bruxelles, Berlin. Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe: le 11 mars 2004, des bombes avaient explosé dans des trains, faisant 191 morts.

Confirman al menos dos muertos y 20 heridos en el atentado de #Barcelona. Habría dos terroristas armados huidos por la zona. pic.twitter.com/sv0c009AQU — Mi otro yo ???????? (@Miotroyo2parte) 17 août 2017

Esta es la furgoneta utilizada en el atropello múltiple. El conductor ha huido a pie.

La foto la he recortado porque se veía una víctima. pic.twitter.com/oG8Q7WHSEe — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 17 août 2017

Atropello masivo en la Rambla de Barcelona. La policía despeja la zona. "Todo el mundo fuera de plaza de Cataluña" pic.twitter.com/oCarYDN175 — Jesús García Bueno (@jesusgbueno) 17 août 2017

In #Barcelona van reportedly plowed into a crowd of ppl in busy outdoor mall (Rambla de Catalunya). Police on scene pic.twitter.com/Z9n3uvFmWy — Kevin Rincon (@KevRincon) 17 août 2017

(afp/ats/nxp)