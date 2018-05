Attaques meurtrières contre des églises

Au moins neuf personnes ont été tuées et 40 blessées dimanche dans des attentats à la bombe, dont une attaque suicide, contre des églises à Surabaya en Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, a indiqué la police.

Les trois attaques ont été perpétrées dans trois endroits différents à dix minutes d'intervalle, la première explosion s'étant produite à 07H30 (00H30 GMT), a précisé la police de Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, dans l'est de l'île de Java.

«Neuf personnes sont mortes et 40 ont été blessées», a déclaré un porte-parole de la police locale, Frans Barung Mangera, précisant que deux policiers figuraient parmi les blessés.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9