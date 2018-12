Attaque terroriste à Tripoli

Au moins trois personnes ont été tuées et dix autres blessées mardi dans une attaque qualifiée de «terroriste» par les autorités libyennes contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli, selon le ministère de la Santé. Un fonctionnaire figure parmi les tués.

Selon une source de sécurité, il s'agit d'un diplomate, directeur d'un département au sein du ministère des Affaires étrangères. L'un des assaillants a été tué par les gardes, les deux autres se sont fait sauter à l'intérieur du bâtiment, a précisé cette source proche des services de sécurité. Les trois kamikazes sont soupçonnés d'appartenir au groupe Etat islamique (EI), a-t-elle ajouté. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, est sain et sauf, a déclaré un employé du ministère.

Au moins une explosion et des coups de feu ont été entendus en matinée dans l'enceinte du ministère, selon des témoins et des médias. D'après la chaîne officielle du gouvernement d'union (GNA), qui cite des sources anonymes au sein des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, l'attaque a été menée par plusieurs «assaillants terroristes», apparemment trois. Des colonnes de fumée étaient visibles au-dessus du bâtiment, d'après des témoins.

Pays plongé dans le chaos

Une «voiture piégée» a tout d'abord explosé devant le bâtiment, amenant des forces de sécurité à se rendre sur le site. Des combats ont alors éclaté à l'intérieur avec les trois assaillants. Une deuxième explosion, «provoquée par un kamikaze», a alors eu lieu «au deuxième étage», a-t-on ajouté.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale (GNA), soutenu par la communauté internationale, et dans l'Est, un cabinet parallèle appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar.

Ce chaos politique et sécuritaire a favorisé l'émergence de groupes djihadistes, qui ont commis de nombreuses attaques ces dernières années. (ats/nxp)