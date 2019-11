Attaque au couteau à La Haye: piste terroriste écartée

Trois personnes ont été blessées vendredi soir lors d'une attaque au couteau dans une des rues les plus commerçantes de La Haye, très achalandée en ce Black Friday, a annoncé la police néerlandaise.

Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée, mais la police se refusait à toute conclusion, quelques heure après une attaque au couteau qualifiée «de terroriste» à Londres qui a fait deux morts et des blessés, et au cours de laquelle le suspect a été tué.

Les enquêteurs ont indiqué rechercher un suspect, «un homme au teint légèrement basané», après cette attaque dans un grand magasin du centre-ville. «Attaque au couteau avec plusieurs blessés dans la GroteMarktstraat à La Haye. Services d'urgence sur place», avait initialement annoncé la police de la ville sur Twitter. Elle a ensuite précisé que trois personnes avaient été blessées.

We are still looking for the suspect. If you have any information that can help us, you can also call our investigation tip line 0800-6070 or call anonymously to 0800-7000. https://t.co/KzHcTE3KSI