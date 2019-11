Attaque au couteau à La Haye: lien terroriste écarté

Trois personnes ont été blessées vendredi soir lors d'une attaque au couteau dans une des rues les plus commerçantes de La Haye, a annoncé la police néerlandaise. Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée.

«Attaque au couteau avec plusieurs blessés dans la GroteMarktstraat à La Haye. Services d'urgence sur place», a annoncé la police de la ville sur Twitter. Elle a ensuite précisé que trois personnes avaient été blessées.

????UPDATE????: Stabbing incident in #TheHague in the #Netherlands with multiple injuries, acc'd to police stmt:

• At least 3 people injured

• Police are seeking information on suspect#GroteMarktstraat #DenHaag #TheHagueStabbingpic.twitter.com/4QPDD4lMOd