Attaque à la grenade contre une mosquée

Un attentat à la grenade contre une mosquée a fait deux morts mercredi matin dans le sud des Philippines, selon une source militaire, trois jours après un attentat meurtrier qui a fait 21 morts dans une cathédrale de Jolo.

«Une grenade a été lancée à l'intérieur d'une mosquée, tuant deux personnes et en blessant quatre autres», a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Gerry Besana, porte-parole régional de l'armée, après cette attaque qui s'est produite dans la ville de Zamboanga.

BREAKING: Two dead in explosion at Zamboanga City mosque | #CNNPHNewDay https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/YHlJoS3QAq