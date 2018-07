Assad menace de «liquider» les casques blancs

Située dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque, la province d'Idlib est presque totalement entourée de territoires contrôlés par le régime de Bachar el-Assad et abrite entre autres des rebelles qui sont venus s'y réfugier dans le cadre d'accords de reddition.

«Idlib est désormais notre but, mais ce n'est pas le seul», a déclaré le président Assad, cité par les agences de presse de Russie, allié stratégique de Damas qui intervient militairement à ses côtés depuis 2015. «Il y a bien entendu des territoires dans la partie orientale de la Syrie qui sont contrôlés par différents groupes (...) nous allons donc avancer dans toutes ces régions», a-t-il ajouté.

Présence russe nécessaire

Des combattants affiliés à l'EI conservent encore quelques poches désertiques dans l'est du pays, le long de la frontière avec l'Irak, alors que le régime syrien a repris le contrôle récemment de la Ghouta, région située à proximité de Damas.

«Maintenant que nous avons libéré la Ghouta, nous allons en finir avec la libération du sud-ouest de la Syrie», près des frontières avec la Jordanie et Israël, où sont bloqués des casques blancs, qui viennent au secours des victimes d'attaques et de bombardements en zones rebelles.

Scared and injured but alive, a child was rescued by the #WhiteHelmets from under the rubble of her bombed home after Russian air raids on #ElTaebah city in the eastern countryside of #Daraa yesterday. #Act4_southernsyria #Act4Daraa pic.twitter.com/LsaCEp4hEW