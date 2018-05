Arrestations après l'agression d'un maire

Elu deux fois maire de Thessalonique, Yannis Boutaris, 75 ans, connu pour ses propos anti-nationalistes a été frappé lors d'un rassemblement.

Deux hommes de 20 ans, un autre de 17 ans et un quatrième de 36 ans, seront jugés en flagrant délit pour avoir causé des «lésions corporelles dangereuses», des «dommages matériels» et une «perturbation» de la vie sociale», selon une source judiciaire.

Yannis Boutaris a oeuvré pour la modernisation de la ville qui a souvent été le théâtre d'excès de franges extrémistes.

«Ils me frappaient partout, à coups de pieds, de poings, la totale», a-t-il raconté dimanche à l'agence de presse nationale ANA, soulignant avoir été victime d'une «agression méprisable».

"Un grupo de neonazis pega una paliza al alcalde de Tesalónica con la connivenica de Amanecer Dorado".

Mientras que Yannis Boutaris, el alcalde de Tesalónica... pic.twitter.com/wqIj3zpJGz — Maria piluca (@Maria1979cro) 21 mai 2018

Des images montrent Yannis Boutaris d'abord interpellé par des participants au rassemblement. Puis, alors qu'il commençait à partir, des gens lui ont lancé des objets et on le voit un moment tomber à terre. On voit aussi un jeune home tenter de lui donner un coup de pied.

A la fin de l'agression, une poignée de personnes ont essayé de briser les vitres de sa voiture alors qu'il quittait les lieux.

Des «voyous d'extrême droite»

Le parquet de Thessalonique enquête sur d'autres participations éventuelles à cette agression.

Les services du premier ministre Alexis Tsipras ont attribué l'incident à des «voyous d'extrême droite».

La plupart des partis parlementaires ont condamné cette agression. Mais la fille du dirigeant du parti néonazi Aube dorée, Ourania Michaloliakou, a accusé M. Boutaris d'être «anti-grec» et a félicité ses agresseurs.

«Cette agression ne provoque pas seulement la honte mais aussi l'inquiétude. Car l'oeuf du populisme et du nationalisme qui a été cassé et (ce qu'il contient) menace la démocratie et la société», a déclaré dimanche Yannis Boutaris.

Des rassemblements sont prévus lundi soir à Athènes pour condamner cette agression «anti-démocratique».

(afp/nxp)