Armé d'un fusil à pompe, il voulait faire un carnage

Le tireur d'Annapolis, qui a tué cinq personnes avec un fusil à pompe dans la salle de rédaction du «Capital Gazette» jeudi aux Etats-Unis, voulait «tuer autant de personnes que possible» selon la police, probablement en raison de la rancoeur développée contre ce journal.

Le suspect, qui a été maintenu en détention vendredi matin après de son audience formelle d'inculpation a utilisé un fusil à pompe acheté légalement, a précisé Timothy Altomare, le chef de police du comté d'Anne Arundel, dans l'Etat du Maryland, lors d'une conférence de presse.

Timothy Altomare a refusé de confirmer le nom du suspect, mais ce dernier a été identifié par des documents de justice comme Jarrod Ramos, 38 ans. Il a été inculpé de cinq chefs d'inculpation de meurtre avec préméditation.

Cet homme, qui entretenait une relation conflictuelle avec le journal qu'il avait, sans succès, attaqué en diffamation, a pénétré jeudi après-midi dans la salle de rédaction avec l'intention de «tuer autant de personnes que possible», a annoncé le chef de police local.

Il a mené «une attaque organisée, avec le blocage d'une porte de sortie», a détaillé le procureur général Wes Adams, ajoutant que le suspect avait «utilisé une approche tactique pour pourchasser et abattre les victimes innocentes».

Un policier s'était rendu chez Jarrod Ramos en mai 2013 à la suite de menaces proférées sur internet contre le «Capital Gazette». Les responsables du journal avaient alors préféré ne pas engager de poursuites «par crainte que le faire allait attiser une situation déjà enflammée».

Quatre des victimes sont mortes sur le coup jeudi, la cinquième est décédée à l'hôpital. L'attaque a également fait deux blessés légers. Ce sont quatre journalistes et une employée du marketing qui ont été abattus.

Donald Trump a dénoncé vendredi un évènement «horrible». «Les journalistes, comme tous les Américains, devraient pouvoir exercer leur métier sans la peur d'être victimes de violentes attaques», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.