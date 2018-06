Aquarius: les migrants ballottés 4 jours de plus

Sauvés au large de la Libye entre samedi et dimanche, ces migrants, dont sept femmes enceintes, onze enfants en bas âge et 123 mineurs isolés, vont, pour plus de la moitié d'entre eux, être transférés du navire humanitaire Aquarius vers deux navires italiens.

Cette opération a débuté dans l'après-midi avec un premier transbordement de 90 personnes sur un total prévu de 500, a affirmé sur Twitter peu avant 15 heures Annelise Borges, de la chaîne de télévision Euronews, la seule journaliste à bord de l'Aquarius.

#LIVE from #Aquarius: some 500 people are expected to be transferred to Italian navy and coast guard vessels. The ship you see in the distance is one of them. This operation is expected to take a few hours. pic.twitter.com/qR6ZDgXRk7