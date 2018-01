Après sa gaffe, le site web de Marriott fermé

La Chine a fait fermer le site internet en mandarin de Marriott après une bourde diplomatique: dans un questionnaire en ligne, le groupe hôtelier présentait la région chinoise du Tibet comme un pays distinct, suscitant une polémique qui s'étendait vendredi à d'autres groupes occidentaux.

Les autorités de Shanghai chargées de la régulation d'internet ont déclaré dans un communiqué avoir ordonné jeudi soir à la chaîne hôtelière américaine de fermer son application mobile et son site pendant une semaine.

Authorities in China shut down Marriott's local website for a week after the US hotel giant mistakenly lists Chinese-claimed regions such as Tibet and Hong Kong as separate countries https://t.co/HlgOWY3ZVO — AFP news agency (@AFP) 12 janvier 2018

Marriott, qui fait actuellement l'objet d'une enquête de ces services sur cette affaire, avait déjà présenté ses excuses et corrigé le questionnaire qui demandait aux membres du programme de fidélité du groupe d'indiquer leur pays de résidence. Parmi les options proposées figuraient notamment le Tibet, Hong Kong, Macao et l'île de Taïwan. Or, la Chine affirme posséder une souveraineté indiscutable sur ces territoires et réagit fermement à toute tentative de les présenter comme des entités indépendantes.

Intégrité territoriale

«Nous accueillons les entreprises étrangères désirant investir et se développer en Chine», a indiqué vendredi Lu Kang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Mais elles doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, ainsi que les sentiments du peuple chinois.»

Le Tibet est officiellement une «région autonome» chinoise. Hong Kong et Macao, ex-colonies respectivement du Royaume-Uni et du Portugal, sont devenues après leur restitution à la Chine dans les années 1990 des «régions administratives spéciales», dotées d'une large autonomie. Quant à l'île de Taïwan, elle est dirigée de facto de façon indépendante depuis 1949. Mais Pékin la considère toujours comme faisant partie du territoire national.

Bourdes à répétition

Alors que Marriott s'était excusé pour l'incident, l'un de ses comptes Twitter a ensuite «aimé» un tweet d'une organisation soutenant l'indépendance du Tibet. «Friends of Tibet», basée en Inde, avait félicité le groupe pour avoir présenté la région comme un pays. «Marriott International respecte et soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine», a réagi dans la foulée le président du groupe Arne Sorenson. «Après une enquête approfondie sur les circonstances de ces deux incidents, nous prendrons les mesures disciplinaires qui s'imposent pour les personnes impliquées, et elles pourront aller jusqu'au licenciement», a-t-il averti.

Outre Marriott, d'autres entreprises occidentales étaient vendredi dans le collimateur des autorités chinoises pour des motifs similaires. La marque espagnole de vêtements Zara est accusée d'avoir affiché sur son site internet «Taïwan» dans sa liste de pays. Même grief envers la compagnie aérienne américaine Delta Airlines, qui citait notamment «Tibet» et «Taïwan» comme des pays. (afp/nxp)