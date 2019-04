Après le raz-de-marée Zelensky, la question de son action politique

Quand Volodymyr Zelensky est entré dans la salle de son QG de campagne samedi, c’était au son de la musique de «Slouga Naroda» (Le serviteur du peuple), la série où il incarne un président improvisé et idéal. La réalité rattrapait enfin la fiction ce 21 avril: Volodymyr Zelensky, un néophyte de la politique, s’apprêtait à être consacré, à 73% des votes selon les premières estimations de sortie des urnes, sixième président de l’Ukraine. Le triomphe est total: son personnage dans «Slouga Naroda» n’avait réalisé que 67%. C’est ému aux larmes, entre deux blagues, qu’il lance à ses électeurs «Je promets de ne pas vous laisser tomber!»

L’engagement est de taille, étant donné qu’il a agrégé des catégories d’électeurs très diverses, motivés soit par le rejet du président sortant Petro Porochenko, soit par un désir de changements de fond, ou encore par une sympathie pour l’acteur. Le succès de la campagne a reposé sur le flou du programme, motivé par le slogan «Pas de promesses, pas de déception!» Il peut donc sembler risqué pour Volodymyr Zelensky de promettre une satisfaction générale.

Fort de son score historique, Volodymyr Zelensky peut néanmoins se sentir porté par les anges. Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron et d’autres leaders occidentaux l’ont félicité avant même la fin du décompte des voix, en louant des élections libres et transparentes, une exception dans le contexte régional. Volodymyr Zelensky s’en est d’ailleurs lui-même enorgueilli. «Je m’adresse à tous les citoyens des pays post-soviétiques: regardez-nous, c’est possible [de parvenir à une alternance politique par les urnes]!»

Premiers couacs dimanche

L’euphorie de samedi a pourtant fait place aux premiers couacs dès le lendemain matin, au travers de clarifications de son équipe de campagne. Volodymyr Zelensky avait promis dans une de ses vidéos qu’il baisserait les prix du gaz pour les ménages? «Ce n’est pas la prérogative du président», explique son directeur de campagne, Dmytro Razoumkov. Il avait promis de mettre les dignitaires corrompus en prison, «pour accueillir le printemps»? Son collaborateur Oleksandr Danyliouk précise désormais que «le président ne peut influer sur le cours de la justice».

Des clarifications qui ont été tues auprès des électeurs, même si elles étaient évidentes pour les observateurs politiques. Le président dispose de compétences limitées selon la Constitution. Volodymyr Zelensky ne dispose d’aucun député au parlement, avant des élections législatives prévues en octobre. Son équipe précise que son action s’exercera différemment. «Nous confronterons le gouvernement à l’opinion publique sur la question des prix du gaz», assure Dmytro Razoumkov. «Le président est le garant d’une réforme judiciaire effective, et d’un nettoyage du système, qui doit permettre de traduire en justice les corrompus», complémente Oleksandr Danyliouk. Mais pour Iryna Herashchenko, vice-présidente du parlement dans la majorité de Petro Porochenko, c’est le signe d’une inconstance cruelle. «Abandonner deux des principales promesses de campagne en moins de vingt-quatre heures, ça doit être inscrit au Guinness des records!»

La question de l’action politique de Volodymyr Zelensky est d’autant plus cruciale qu’il va se confronter à une «opposition très forte», comme l’a averti le perdant Petro Porochenko. Samedi, celui-ci a asséné qu’il allait «quitter son poste» après la passation de pouvoir, le 6 juin, «mais pas la politique»! Dans un discours endiablé, qui ne ressemblait en rien à celui d’un perdant, il a électrisé ses troupes, en élaborant sur une rhétorique de campagne très clivante.

«Frustration et peur»

De quoi polariser un peu plus son électorat de 4,5 millions d’Ukrainiens, qui sont dans un état de «frustration et de peur», selon le directeur de l’institut de sondage Rating, Oleksiy Antipovitch. «Nous redoutons que les acquis des cinq dernières années soient remis en cause, et que l’Ukraine soit replacée dans le giron de la Russie», commente Mikhaylo Burmay à un rassemblement de remerciement à Petro Porochenko, dimanche soir.

Volodymyr Zelensky a certifié qu’il garantirait la souveraineté nationale de l’Ukraine. Il compte relancer le processus de paix de Minsk, gelé depuis 2016. Il n’a néanmoins pas indiqué comment il comptait s’y prendre, ni quels compromis il est prêt à faire avec la Russie. À Moscou, le premier ministre, Dmitri Medvedev, a accueilli la victoire du comédien en espérant une «amélioration des relations» avec Kiev. Le Kremlin a déjà fait savoir qu’il pourrait libérer 24 marins ukrainiens capturés en novembre 2018 «en signe de bonne volonté». Sans préciser ce qu’il demanderait en échange.

Moscou ne se fait «pas d’illusions»

Fascinée mais sceptique. Moscou hésite à s’enthousiasmer pour l’élection de Volodymyr Zelensky. «Il y a une chance d’amélioration de la coopération avec notre pays», a reconnu le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, tout en indiquant «ne pas se faire d’illusions». Le Kremlin de Vladimir Poutine, lui, ne s’est pas empressé de féliciter son nouvel homologue et encore moins de commenter l’avenir des relations russo-ukrainiennes. Cette relative froideur officielle contraste avec la couverture passionnée des médias russes pour la présidentielle ukrainienne. Pendant des semaines, les talk-shows se sont enchaînés pour commenter «le cirque» et 80% des Russes ont dit suivre l’événement de près. Avec un certain scepticisme toutefois. Selon le même sondage de l’agence VTsIOM: 60% des Russes affirment que ce scrutin n’aura pas d’impact sur les relations entre Kiev et Moscou.

Pendant la campagne, Volodymyr Zelensky s’est pourtant dit ouvert au dialogue avec la Russie et dimanche soir, il a répété vouloir «relancer» le processus de paix dans le Donbass. «C’est déjà un progrès après les années de blocage du président sortant Petro Porochenko, qui a ouvert trop de fronts avec Moscou, y compris sur le plan culturel et religieux», insiste Andreï Kortounov, directeur du think tank Russian Council à Moscou. «Aujourd’hui, entre Kiev et Moscou, une fenêtre s’ouvre…» estime l’expert qui, dans un premier temps, anticipe des «gestes» de Kiev sur des dossiers symboliques comme la libération de prisonniers ou l’assouplissement des mesures sur la langue russe. «Si Zelensky se montre flexible, cela incitera Moscou à le prendre au sérieux et à envisager des concessions.»

La Russie est donc dans l’attente. «Voir Porochenko défait et humilié est déjà une source de satisfaction pour les autorités», résume pour sa part Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de «Russia in Global Affairs», réputé proche du Kremlin. Depuis le début, Volodymyr Zelensky a les faveurs de Moscou. Au début de sa carrière de comédien il était connu en Russie, et il partage beaucoup de leurs codes culturels. «Tout dépend désormais de ce qui va suivre: quelle politique va-t-il adopter? Et avec quelle équipe?» s’interroge Fiodor Loukianov.

Comme les médias, les autorités ne cessent de rappeler que Zelensky est un novice en politique. Si certains espèrent qu’il sera plus facilement influencé par Moscou, d’autres sont nettement plus prudents. «Zelensky risque en fait d’être manipulé par l’oligarchie ukrainienne», rappelle ainsi Fiodor Loukianov. Selon lui, le Kremlin ne prendra donc aucune initiative avant les législatives de la fin d’octobre en Ukraine. «Car, avec les députés, pourrait revenir le vieux système antirusse…»

Benjamin Quénelle, Moscou

(TDG)