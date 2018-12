Après l'Océanie, la Chine bascule dans 2019

La Chine a basculé dans 2019, trois heures après l'Australie. Premier grand pays à avoir ouvert le bal, cette dernière a célébré l'entrée dans la nouvelle année avec un gigantesque feu d'artifice dans la baie de Sydney.

Alors que l'Europe devra encore attendre quelques heures avant les douze coups de minuit, le président Xi Jinping a profité de son allocution du Nouvel An pour promettre de poursuivre les réformes et d'ouvrir son pays encore plus au reste du monde : «Le rythme de nos réformes va continuer, et la porte va s'ouvrir encore et encore».

Mariage collectif

Pour marquer le début de 2019, Sydney, la plus grande ville d'Australie, s'est illuminée grâce au plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'imposant pont qui enjambe son emblématique baie. Une quantité record d'engins pyrotechniques, ainsi que des couleurs et des effets inédits, ont enflammé pendant douze minutes le ciel pour le plus grand plaisir d'un million et demi de spectateurs, avec en arrière plan le célèbre opéra à l'architecture futuriste.

Happy New Year, Australia! Sydney celebrates the start of 2019 in style https://t.co/NoDFQ1lB1f pic.twitter.com/UhGwBiCfKt — CNN (@CNN) December 31, 2018

A Auckland, les douze coups de minuit, annoncés par un décompte lumineux projeté sur la fameuse Sky Tower, ont été marqués par un feu d'artifice tiré depuis le sommet de cette tour de télévision.

It's officially 2019 in New Zealand! Fireworks light up the night sky in Auckland as the country becomes one of the first to ring in the new year. https://t.co/NoDFQ1lB1f pic.twitter.com/iZw7cYi8AM — CNN (@CNN) December 31, 2018

Plutôt qu'un feu d'artifice, annulé par respect pour les victimes du tsunami dans la province de Banten, la capitale indonésienne Jakarta a elle choisi d'organiser le mariage d'un demi-millier de couples désargentés sous des tentes. La soirée du réveillon a été choisie afin que «le monde entier puisse célébrer leur mariage avec eux», a expliqué le gouverneur de la région, Anies Baswedan.

Au Japon, la soirée a été marquée à Saitama, au nord de Tokyo, par un juteux combat-spectacle très attendu. La superstar américaine Floyd Mayweather a battu un jeune champion japonais de kickboxing, Tenshin Nasukawa. «On s'est bien amusés», a commenté l'Américain. «Je suis toujours à la retraite (...) J'ai participé à ce combat juste pour distraire mes fans au Japon».

Sécurité renforcée

Les célébrations vont se propager au fil des heures dans le monde entier, parfois dans un contexte de forte présence policière en raison des risques d'attentat.

Périmètre autour des Champs-Elysées, points de filtrages, contrôles dans les transports en commun: les festivités se dérouleront sous haute sécurité dans le coeur touristique de Paris où doivent converger badauds et touristes, mais également des «gilets jaunes» qui ont promis «un événement festif et non violent».

Londres basculera dans la nouvelle année en célébrant sa relation avec l'Europe, au moment où les Britanniques sont extrêmement divisés sur le Brexit. Le feu d'artifice tiré sur le London Eye sera ainsi accompagné de musiques d'artistes d'Europe continentale.

Année tumultueuse

L'année 2018 a été particulièrement tumultueuse avec notamment cette crise politique en Grande-Bretagne sur la sortie de l'Union européenne, prévue le 29 mars 2019, mais aussi la montée des populismes et les inquiétudes croissantes sur le climat. Les «unes» continueront également d'être dominées par le président américain Donald Trump. L'année 2018 a confirmé sa capacité à bousculer les équilibres sur les grands dossiers géopolitiques, qu'il s'agisse de la guerre commerciale avec la Chine, de son retraît de l'accord sur le nucléaire iranien ou encore de sa décision de transférer à Jérusalem l'ambassade des Etats-Unis. Les visages du pouvoir devraient encore changer au cours de la nouvelle année, avec des élections attendues notamment en Australie, en Inde, en Afghanistan, en Afrique du Sud ou encore en Argentine. Sans oublier la prise de fonction mardi du président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro. (ats/nxp)