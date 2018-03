«Après deux longues journées» de travail, Tillerson se sent mal

Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, en tournée en Afrique, a annulé son programme pour samedi à Nairobi, car il «ne se sent pas bien», a annoncé la délégation américaine. Il reprendra sa visite normalement dimanche.

«Le secrétaire ne se sent pas bien après deux longues journées à travailler sur des questions importantes comme la Corée du Nord et il a annulé ses événements du jour», a déclaré le sous-secrétaire d'État Steve Goldstein. Rex Tillerson devait assister à un événement dans le cadre du programme américain d'aide aux malades du sida en Afrique, le PEPFAR.

Il devait aussi prendre part à une cérémonie pour le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades des États-Unis dans la capitale kényane et à Dar es-Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Ces attaques avaient fait 224 morts et plus de 5000 blessés le 7 août 1998.

En milieu d'après-midi, Steve Goldstein a fait savoir que «le secrétaire se sent mieux et reprendra son programme normal dimanche». Rex Tillerson est arrivé mercredi en Ethiopie. Il s'est rendu vendredi matin à Djibouti et est arrivé en fin d'après-midi au Kenya. Il doit aller lundi au Tchad et mardi au Nigeria. (ats/nxp)