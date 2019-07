Après 9 jours de traque, la police réduit ses effectifs

La police canadienne a annoncé mercredi qu'elle allait réduire ses recherches dans une région inhospitalière du Manitoba (centre) pour tenter de retrouver deux jeunes Canadiens soupçonnés de trois meurtres, introuvables après neuf jours de traque.

L'armée de l'air, qui participait aux opérations depuis le week-end dernier avec deux avions équipés de matériel de surveillance sophistiqué, va se retirer et le nombre de policiers maintenus dans la région de Gillam pour cette enquête va être diminué dans les prochains jours, a annoncé une porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), Jane MacLatchy.

«Au cours de la prochaine semaine, la GRC commencera à réduire les opérations de recherche dans le nord du Manitoba», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. «Nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé les suspects», «ce n'est pas terminé», a-t-elle insisté.

“Over the next week, RCMP will begin to scale down the scope of our search efforts...

to be clear we are not ending this search,” says Assistant Commissioner Jane MacLatchy, Commanding Officer, MB RCMP ?@GlobalBC? pic.twitter.com/Ufp4Vl5hb7 — Rumina Daya (@rdayaglobal) July 31, 2019

Région «immense et impitoyable»

«Au cours de la dernière semaine, nos policiers ont tout mis en oeuvre pour trouver les suspects», Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, a rappelé la commissaire-adjoint.

“The RCMP will begin to scale down the scope of our search efforts in northern Manitoba...we are not ending this search. A number of tactical resources & specialized assests will remain positioned in the Gillam area,” said RCMP's Jane MacLatchy about search for 2 murder suspects pic.twitter.com/QI7UnssNCh — Power & Politics (@PnPCBC) July 31, 2019

Dans cette région «immense et impitoyable» couverte de forêts marécageuses peuplées d'ours et d'insectes piqueurs, la police a «ratissé environ 11'000 km2», fouillé plus de 500 habitations, exploré les pistes de plus de 250 renseignements, a-t-elle précisé.

La vaste chasse à l'homme a également impliqué des chiens spécialisés, un drone, des hélicoptères, des patrouilles en véhicules blindés et deux avions de l'armée de l'air, un C130 Hercules et un CP 140 Aurora, équipé de caméras infrarouge.

«Malgré ces efforts extraordinaires, il n'y a toutefois eu aucune observation confirmée des suspects» depuis la découverte de leur véhicule incendié, le 23 juillet à une quarantaine de kilomètres de Gillam (nord du Manitoba).

MORE: Asst. Comm. Jane MacLatchy said there have been no confirmed sightings of the suspects in the area in more than a week "even with this extraordinary effort" of authorities and more than 250 tips, each of which were followed. https://t.co/08oCs4Zt8g — CTV Vancouver (@CTVVancouver) July 31, 2019

Les deux fugitifs ont abouti dans la région de Gillam, située à plus de 1000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3000 km à partir de la Colombie-Britannique.

Morts ou en fuite?

Ils sont formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck. Ils sont également soupçonnés d'avoir tué un jeune Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, dont les corps avaient été trouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique (ouest).

Dimanche soir, suite à un renseignement jugé «crédible», la police canadienne avait concentré ses recherches sur une petite localité située à une centaine de km au sud-ouest de Gillam, York Landing. La zone a été passée au peigne fin, en vain.

Interrogée par un journaliste, la porte-parole de la police fédérale n'a pas exclu mercredi que les deux fugitifs soient morts, ou qu'ils aient réussi à quitter la région de Gillam en déjouant l'important dispositif policier. Elle a appelé les Canadiens à signaler à la police tout suspect potentiel.

Mercredi après-midi, la police de l'Ontario, province située au sud-est du Manitoba, a annoncé avoir reçu un signalement d'un véhicule suspect dont les deux occupants correspondent au profil des suspects. La voiture a été aperçue dans la petite bourgade de Kapuskasing, au centre de l'Ontario, à plus de 1000 kilomètres de Gillam à vol d'oiseau.

(afp/nxp)