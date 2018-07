Annulation de la libération de l'ex-président Lula

Un juge de cour d'appel du Brésil a annulé dimanche un ordre de libération de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva pris quelques heures plus tôt par un autre magistrat de la même cour.

La police fédérale doit s'abstenir «de pratiquer quelconque acte qui modifie la décision collégiale» de condamner Lula à 12 ans et un mois de prison pour corruption, a affirmé le juge Joao Pedro Gebran Neto, décidant que l'ex-président (2003-2010) devrait rester dans sa prison de Curitiba (sud).

Plus tôt, une cour d'appel brésilienne a ordonné dimanche à la surprise générale la libération de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis début avril pour corruption, qui pourrait sortir de prison dans les prochaines heures.

JUST IN: Brazil's appealing court judge accepts injunction request to release former president Luiz Inacio Lula da Silva from prison https://t.co/GbGxJQaLII pic.twitter.com/rd94FbXNOu