«Ankara est plus sûre que Washington»

Le ministère turc des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué ses ressortissants à «reconsidérer leurs projets de voyage aux Etats-Unis» en raison d'«une recrudescence des actes de terrorisme et de violence», ainsi que d'«arrestations arbitraires».

«Des ressortissants turcs, y compris des fonctionnaires en mission officielle, sont victimes d'arrestations arbitraires aux Etats-Unis», a notamment déclaré le ministère, sans donner de précisions sur leur identité.

Ce communiqué semble être une réponse directe à un avertissement aux voyageurs publié jeudi par le département d'Etat américain qui évoquait des «arrestations politiques» en Turquie, ainsi qu'un risque sécuritaire, en particulier dans le sud-est du pays.

Les autorités turques «ont arrêté des personnes (...) sur la base d'éléments qui sont minces ou gardés secrets, et pour des motivations qui semblent être politiques», avait notamment dit le département d'Etat.

«Ankara, plus sûre que Washington»

Le Premier ministre turc Binali Yildirim a vivement dénoncé vendredi ce communiqué américain, affirmant qu'il était «injuste» de donner l'impression que la Turquie «n'est pas un pays sûr».

«Je le dis très clairement : Ankara et Istanbul sont des villes plus sûres que Washington et New York», a lancé M. Yildirim qui répondait aux questions de journalistes après la prière du vendredi.

Ces déclarations surviennent alors que les relations entre Ankara et Washington, deux partenaires au sein de l'Otan, se sont dégradées ces derniers mois, en raison notamment de désaccords sur la Syrie et d'un procès à New York impliquant des responsables turcs.

Mehmet Hakan Atilla, directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été condamné la semaine dernière à New York pour fraude bancaire et conspiration dans une affaire impliquant des milliards de dollars. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié ce procès de «complot contre la Turquie».

Après l'arrestation de l'un de leurs employés consulaires à Istanbul, les Etats-Unis avaient suspendu en octobre la quasi-totalité des services de délivrance des visas depuis la Turquie. Ankara avait répliqué avec une mesure similaire. Les restrictions ont été levées fin décembre par les deux pays. (afp/nxp)