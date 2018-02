Angela Merkel aurait «vendu son âme»

Des critiques se sont élevées jeudi chez les conservateurs d'Angela Merkel pour reprocher à la chancelière allemande certaines concessions faites aux sociaux-démocrates afin de conclure un accord de coalition gouvernementale. Certains parlent même d'erreur politique.

Angela Merkel, qui est à la tête des chrétiens-démocrates (CDU), a concédé le portefeuille des Finances au SPD dans le cadre de l'accord de coalition qui a finalement été scellé mercredi, plus de quatre mois après les élections législatives fédérales du 24 septembre.

«Je pense que la formation de ce gouvernement, en l'état, est une erreur politique», a estimé Christian von Stetten, député CDU qui représente les intérêts des entreprises, à la chaîne publique ARD. Pour lui, cette erreur concerne notamment l'attribution du ministère des Finances au SPD.

«Chancelière à tout prix»

L'octroi de ce portefeuille montre quel prix les conservateurs ont dû payer pour renouveler la grande coalition avec le SPD, au pouvoir avec la CDU/CSU depuis 2013, et assurer à Angela Merkel un quatrième mandat consécutif de chancelière. Pour le journal à grand tirage «Bild», Mme Merkel a vendu son âme. «Chancelière à tout prix», écrit «Bild» en page de Une. «Merkel offre le gouvernement au SPD».

Selbst die #BILD läutet den Abgesang von Angela #Merkel ein. Wird sie es noch schaffen, #Deutschland zu zerstören, nachdem sie die #CDU #CSU ziemlich zerstört hat? pic.twitter.com/mqWNN5ft6r — Max Otte (@maxotte_says) 8 février 2018

En vertu de l'accord de coalition, le SPD conservera notamment les portefeuilles des Affaires étrangères, de la Justice et du Travail. Une alliée politique d'Angela Merkel, Julia Klöckner, a dû monter au créneau jeudi pour défendre l'accord de coalition.

«Nous avons tenu les principales promesses que nous avions faites durant la campagne électorale», a-t-elle dit à la Bayerischer Rundfunk. «Pour les familles, les aides sont sensiblement plus importantes. Nous stabiliserons les finances. Il n'y aura pas de nouvelles dates, et pas non plus de hausses d'impôts», a-t-elle argumenté. (ats/nxp)