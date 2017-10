Andrej Babis, le «Trump tchèque» qui effraie l’UE

Ce dont je rêve quand il m’arrive de dormir la nuit: dans le livre qu’il vient de publier, Andrej Babis, le favori des élections législatives, qui pourrait devenir samedi chef du gouvernement, confie son rêve d’une République tchèque libérée de l’Europe, sans l’euro, sans réfugiés, sans islam, sans Sénat. «C’est un populiste par excellence, s’inquiète le politologue Jirí Pehe, directeur de la New York University à Prague. Un oligarque imprévisible, qui voudrait gouverner le pays comme une entreprise familiale. Un autocrate peu féru de démocratie, qui ressemble finalement beaucoup à Donald Trump.»

Le ton est donné: Andrej Babis, un milliardaire de 63 ans, pourrait faire prendre à la République tchèque un virage populiste et antieuropéen inédit si le mouvement qu’il a fondé en 2011, l’ANO (Action des citoyens mécontents), sort grand vainqueur du scrutin. Il est crédité de 25% des voix dans les sondages, loin devant les sociaux-démocrates du SSD au pouvoir (12,5%) et les communistes (10,5%).

Andrej Babis vient pourtant d’être inculpé de détournement de fonds. Il est soupçonné d’avoir empoché 1,6 million d’euros de subventions européennes. Il est aussi soupçonné de fraude fiscale, ce qui l’a obligé à démissionner du poste de ministre des Finances en mai, et d’avoir joué les espions sous le régime communiste. Et pourtant, il pourrait devenir premier ministre.

Des journalistes l’ont baptisé «le Berlusconi de Prague». Avec le trublion de la politique italienne, il partage bagout, succès d’affaires, contrôle de plusieurs médias et populisme. Celui qui a gardé un fort accent de Slovaquie, où il est né, a fait fortune dans l’agro­alimentaire et la chimie. Il s’est lancé tard en politique, mais le succès est venu rapidement. Les polémiques aussi. Au point que certains partis traditionnels ont dit qu’ils accepteraient de gouverner avec l’ANO au sein d’une coalition, mais pas avec son leader.

«Le pire scénario serait que Babis s’impose à la tête du gouvernement et s’allie avec les partis antisystème comme l’extrême droite du SPD et les Pirates, ou encore les communistes», analyse Jirí Pehe. Ces partis, crédités de 8 à 10% des voix, jouent sur la peur qu’ont désormais les Tchèques des migrants, de l’islam et de Bruxelles. Pourtant, le pays n’a accueilli qu’une cinquantaine de réfugiés, ne compte quasi aucun musulman et reçoit bien plus d’argent de l’Europe (36,7 milliards d’euros depuis son adhésion, en 2004) qu’il ne lui en verse (16 milliards). Et il peut se targuer d’un taux de chômage au plus bas, d’un budget bientôt à l’équilibre et de salaires en hausse.

Oui, mais Andrej Babis voit plus grand. Dans ses rêves, écrit-il, il renverse le système, en chasse les élites et s’impose comme seul recours. «Le parti est lié à ma personne. Le parti, c’est moi», confiait-il au Financial Times. La République tchèque aussi?

(TDG)