Alpinistes disparus au Tadjikistan

Neuf personnes restent toujours disparues dans les montagnes du Tadjikistan après l'atterrissage forcé de leur hélicoptère.

Le Comité des situations d'urgence tadjik a indiqué à l'AFP qu'un hélicoptère des services de secours était parvenu jusqu'à la zone de l'accident, dans une région très reculée de l'est du pays, et avait ramené à son bord un premier groupe de six alpinistes et un membre d'équipage du Mi-8 accidenté.

«Certains alpinistes ont eu des blessures corporelles. Une aide leur a été fournie», a indiqué le Comité, ajoutant que deux autres hélicoptères des secouristes étaient en route vers les lieux, à près de 300 kilomètres à l'est de la capitale, Douchanbé.

Les alpinistes, dont la nationalité n'a pas été communiquée, entendaient grimper le pic Ismail Samani, anciennement appelé pic du Communisme et point culminant de l'ex-URSS à 7.495 mètres d'altitude, selon la même source.

Cet accident intervient deux semaines après l'assassinat de quatre cyclotouristes étrangers dans une attaque revendiquée par l'organisation Etat islamique, qui avait porté un coup aux ambitions touristiques du Tadjikistan.

La pays est réputé pour ses paysages désertiques et ses spectaculaires montagnes. (afp/nxp)