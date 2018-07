Fausse alerte «terroriste» sur un vol Paris-Pékin

Le vol d'Air China qui reliait Paris à Pékin et a fait demi-tour jeudi 30 minutes après son décollage, a été victime d'une fausse alerte due à un malentendu, ont expliqué à l'AFP les autorités françaises.

«Un passager retardé par un colis abandonné à l'aéroport (parisien) de Roissy a téléphoné à la compagnie en disant qu'il y avait une bombe dans le terminal et son interlocuteur a compris qu'il y avait une bombe à bord de l'avion», a précisé la Délégation préfectorale des aéroports parisiens. Une enquête a été ouverte par le parquet et cet homme, un Australien selon une source proche de l'enquête, a été placé en garde à vue.

According to the airline’s social media posts and Chinese news agencies, Air China flight #CA876, from Paris to Beijing made a precautionary return to Paris today after a threat against the flight was received by the airline. The flight landed safely. https://t.co/hRj3uLGH8S pic.twitter.com/52fNsUH9eY