Alerte à la bombe à l'ambassade d'Iran

L'ambassade d'Iran à Ankara a été évacuée et la rue où elle se trouve fermée au trafic lundi matin après une alerte à la bombe, ont rapporté les médias locaux.

L'ambassadeur et les autres personnels ont été évacués à la suite d'une alerte reçue par l'ambassade sur le risque d'un attentat suicide, selon l'agence privée DHA. La rue de l'ambassade a été en partie fermée au trafic et de nombreux policiers étaient déployés sur place et fouillaient les voitures présentes, selon un photographe de l'AFP sur place.

La Turquie a été frappée en 2015 et 2016 par de nombreux attentats sanglants, attribués ou revendiqués par le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) et les rebelles kurdes. Le dernier attentat d'envergure en Turquie remonte à la nuit du Nouvel An 2017. Un membre de l'EI avait alors attaqué une discothèque à Istanbul avec un fusil d'assaut, faisant 39 morts.

Depuis, la Turquie reste sous haute sécurité et les autorités mènent régulièrement des vagues d'arrestations de membres présumés de l'EI et du PKK. (afp/nxp)