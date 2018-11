Alain Berset rencontre le Pape François

Le président de la Confédération Alain Berset a été reçu en audience privée par le pape François lundi au Vatican. Les discussions ont porté entre autres sur la paix et les droits de l'homme. Le conseiller fédéral devait ensuite se rendre auprès de la Garde suisse.

Lors de leur entretien, le Saint-Père et Alain Berset ont également abordé les relations bilatérales étroites entre la Suisse, le Vatican et la Garde suisse pontificale. Ce dernier point est d'importance: les effectifs des soldats du pape doivent en effet être étoffés et la caserne rénovée.

Droits de l'homme au menu

Le président de la Confédération a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège, et l'archevêque Paul R. Gallagher, secrétaire pour les relations avec les Etats. Les échanges ont porté sur les crises actuelles, la question migratoire et la lutte contre la traite d'êtres humains.

Le pape François s'est rendu en juin dernier à Genève où il a célébré une messe devant 30'000 personnes, à l'occasion des 70 ans du Conseil oecuménique des Eglises (COE) qui regroupe environ 350 Eglises membres. A cette occasion, il avait déjà rencontré Alain Berset et demandé à la Suisse de faire ce qu'«elle sait», c'est-à-dire «désamorcer les conflits» par le dialogue.

Conférence sur la Libye à Palerme

Dimanche, Alain Berset s'est rendu à l'Institut suisse de Rome (ISR), qui collabore avec différents services de l'administration fédérale pour la promotion de la culture et de la science. Il poursuivra son voyage à Palerme où il participera sur invitation du président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte à la conférence internationale de deux jours sur la Libye.

La Conférence, qui démarre lundi soir, vise à aider la communauté internationale, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye Ghassan Salamé et des dirigeants libyens à stabiliser le pays. La Suisse soutient ce processus, ainsi que l'engagement de l'ONU en faveur de la paix en Libye et dans la région.

