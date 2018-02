Al-Qaïda résiste alors que l'EI s'affaiblit

Le réseau terroriste mondial d'Al-Qaïda reste «remarquablement résistant», ont conclu des observateurs de l'ONU dans un rapport consulté par l'AFP mercredi. Il est même plus dangereux dans certaines régions que l'Etat islamique (EI).

Ce rapport envoyé au Conseil de sécurité explique ainsi qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), basé au Yémen, sert de centre de communication pour l'ensemble du groupe islamiste. «Les groupes liés à Al-Qaïda restent les principales menaces terroristes dans certaines régions comme la Somalie et le Yémen», développe le document.

En Afrique de l'Ouest ou dans le sud de l'Asie, les groupes affiliés à Al-Qaïda sont d'autant plus dangereux que les combattants affiliés à l'EI «ne sont pour l'instant pas en capacité de parvenir à une position dominante».

«Les Etats membres estiment possible que les dirigeants de l'EI en Libye se déplacent dans d'autres zones de conflits en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel», ajoute le rapport. Enfin, toujours selon cette même source onusienne, certains groupes affiliés à l'EI et à Al-Qaïda pourraient s'apporter un soutien mutuel dans certaines régions, ce qui pourrait représenter une nouvelle menace. (ats/nxp)