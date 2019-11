Airbnb s'attaque aux fêtes illégales

Le patron d'Airbnb a annoncé samedi que cette plateforme, qui propose sur son site internet des logements de particuliers à louer pour de courtes périodes, allait redoubler d'efforts pour y limiter les soirées non autorisées.

Cette décision a été prise après une fête d'Halloween qui a viré au drame. Cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi soir dans une fusillade à Orinda, près de San Francisco en Californie, dans une maison qui avait été louée sur Airbnb, selon les autorités.

Plus de 100 personnes étaient présentes à cette soirée, annoncée sur les réseaux sociaux. «Ce qui s'est passé jeudi soir à Orinda, en Californie, est horrible», a écrit dans une série de tweets samedi le cofondateur et patron d'Airbnb, Brian Chesky.

What happened on Thursday night in Orinda, CA was horrible. I feel for the families and neighbors impacted by this tragedy - we are working to support them.

«A partir d'aujourd'hui, nous allons interdire les "maisons se présentant comme des endroits pour faire la fête (party houses)" et allons redoubler d'efforts pour lutter conte les fêtes non autorisées», a-t-il ajouté. Pour ce faire, Airbnb va augmenter le «contrôle manuel» des réservations signalées comme suspectes par le système automatique de détection des risques.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: