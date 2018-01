Affrontements dans des stations balnéaires

Au moins 18 personnes sont mortes au cours d'affrontements armés durant le week-end à Acapulco et Los Cabos, deux stations balnéaires de la côte Pacifique du Mexique, s'ajoutant à une nouvelle vague de violence qui frappe les centres touristiques du pays.

A Acapulco (province de Guerrero, sud), un groupe de miliciens opposés à un projet de construction de barrage a attaqué dimanche matin à l'aube des habitants du village de La Concepcion, qui étaient réunis pour une fête.

L'attaque à main armée a fait huit morts, d'après un responsable de la sécurité pour la province, Roberto Alvarez Heredia. Les miliciens ont ensuite frappé une seconde fois, cette fois-ci visant les membres de l'armée et de la police déployés dans la commune, mais ont été repoussé par les forces de l'ordre, qui ont abattu trois miliciens selon M. Heredia.

L'opération a permis l'arrestation de 30 de ces «gardes communautaires», ainsi que leur leader, Marco Antonio Suastegui Munoz, et la saisie de 580 doses de cannabis et de sept armes, a déclaré le procureur de l'Etat, Xavier Olea.

Tueurs à gage

Samedi soir, un affrontement entre des tueurs à gages et des militaires de la Marine mexicaine a fait sept morts à San José del Cabo (Basse Californie du Sud, nord-ouest), d'après le parquet local.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les militaires patrouillaient quand ils ont avisé deux camionnettes dans lesquelles se trouvaient sept hommes armés de fusils d'assaut, indique le parquet dans un communiqué. Une course-poursuite et des échanges de tirs sur une autoroute menant à la ville de Cabo San Lucas ont suivi.

Les autorités ont saisi sept armes, des munitions et deux véhicules immatriculés en Californie (sud-ouest des Etats-Unis), l'un d'eux déclaré comme volé dans la ville frontalière de Tijuana (nord).

La région de Basse Californie du Sud, zone balnéaire fréquentée par les touristes américains, canadiens et européens, connaît depuis plusieurs mois une vague croissante de violence liée au crime organisé. Mardi, une famille de cinq personnes a été la cible d'un raid d'un groupe armé, qui a tué les deux parents et blessé les trois enfants.

Selon des chiffres officiels, 499 personnes ont été assassinées en Basse-Californie du Sud entre janvier et novembre 2017, un chiffre qui a doublé depuis l'année précédente. Les cartels qui opèrent au Mexique, comme celui de Sinaloa ou Nueva Generaction, se disputent violemment le contrôle des territoires pour la culture et le trafic de drogue, comme le cannabis et l'opium, ainsi que les zones touristiques pour la vente. (afp/nxp)