Afflux de bénévoles pour aider les rescapés

Les écoles de Rafina, dans la banlieue d'Athènes, bourdonnent d'une activité inhabituelle en plein été: débordant de nourriture et de vêtements triés par des dizaines de volontaires, elles témoignent du vaste élan de solidarité avec les rescapés des incendies meurtriers de lundi. «Vous voyez cette jeune fille, sa maison a brûlé, eh bien elle est là tous les jours parmi les bénévoles», explique Anastasios Moustikadis en désignant une adolescente qui range des bouteilles d'eau.

Ce quadragénaire, qui organise la gestion des dons dans une école primaire provisoirement transformée en entrepôt, a lui-même perdu l'un de ses plus proches amis dans les incendies qui ont réduit en cendres le village côtier de Mati, voisin de Rafina. «J'irai à ses obsèques dimanche, c'est la seule pause que je m'accorderai», assure M. Moustikadis, interrompu à chaque instant par l'arrivée de volontaires venus charger dans leurs véhicules des dons à distribuer aux sinistrés.

Dès les premières heures qui ont suivi la nuit tragique de lundi, durant laquelle plus de 80 personnes ont perdu la vie, asphyxiées par la fumée, brûlées vives par les flammes, ou noyées dans la mer, un vaste élan de solidarité a gagné tout le pays. «Le territoire de Mati ressemble à une zone de guerre, c'est indescriptible, raconte Zoi Pantelidou, 26 ans, qui depuis mardi se rend tous les matins à la mairie de Rafina qui coordonne l'aide aux rescapés et répartit les missions entre les bénévoles.

Donations are flooding in for the victims of wildfires in Mati, near the Greek town of Rafina, while hundreds of volunteers are signing up to help survivors pic.twitter.com/Fqcd9Y1kss