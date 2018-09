Affaire Skripal: les suspects jouaient aux touristes

Les deux hommes accusés par Londres d'avoir empoisonné l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille en Angleterre ont confirmé jeudi s'être rendus en mars à Salisbury, disant y être allés en touristes.

Interviewés par la télévision russe RT, les deux hommes qui ressemblent aux deux suspects dont les photos ont été diffusées par le Royaume-Uni ont déclaré qu'ils voulaient «visiter la cathédrale» de Salisbury. Ils ont aussi confirmé que leur nom était bien Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, comme indiqué par Londres qui les accuse d'être des agents du renseignement militaire russe, le GRU.

