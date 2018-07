Ado palestinien tué par des soldats israéliens

Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué dans la nuit de dimanche à lundi par des soldats israéliens près de Bethléem en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

He was just a beautiful child .. Arkan Mizher, from Dheisheh Refugee Camp south of Bethlehem, dies of his wounds sustained by IOF last night. #Palestine pic.twitter.com/pxwdsrZX2N