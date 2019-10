Accusée de relation sexuelle, elle démissionne

Une parlementaire démocrate de Californie, Katie Hill, accusée d'avoir eu une relation sexuelle avec une personne de son staff en violation des règles de la Chambre des représentants, a annoncé dimanche qu'elle démissionnait.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. pic.twitter.com/nG97RQIwvO