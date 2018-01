Accord trouvé entre Merkel et sociaux-démocrates

Juncker salue le compromis de coalition

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a salué vendredi le compromis de coalition conclu en Allemagne entre les conservateurs et les sociaux-démocrates, estimant qu'il s'agissait d'une contribution «positive» et «constructive» pour l'avenir de l'UE.



«Je suis complètement satisfait», a déclaré M. Juncker lors d'une conférence de presse à Sofia au sujet de «la partie européenne des accords» entre le parti d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates. C'est «une contribution positive, constructive, orientée vers le futur», a-t-il ajouté.