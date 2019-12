Accord préliminaire entre Pékin et Washington

La Chine a annoncé vendredi un accord commercial préliminaire avec les Etats-Unis. Après 19 mois de tensions avec Washington, le texte prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane punitifs qui visent les produits chinois.

Les deux parties doivent cependant encore signer l'accord, a souligné un vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, lors d'une conférence de presse organisée à Pékin. La Chine et les Etats-Unis ont engagé depuis l'an dernier un bras de fer commercial qui se traduit par l'imposition mutuelle de droits de douane supplémentaires portant sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels.

«Les deux pays sont parvenus à une identité de vues sur le texte d'un accord économique et commercial préliminaire», a indiqué Wang Shouwen. Cette annonce a été faite au lendemain de propos très optimistes du président américain Donald Trump sur Twitter. «Nous sommes très proches d'un grand accord avec la Chine», avait assuré le locataire de la Maison Blanche.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....