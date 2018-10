Accord possible mais dans un futur lointain

Un accord sur le Brexit reste possible, mais cela prendra plus de temps qu'espéré. C'est ce qu'a déclaré lundi matin le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à son arrivée à un conseil des ministres européens des Affaires étrangères à Luxembourg.

Le chef de la diplomatie irlandaise a confirmé que les négociateurs des deux parties avaient décidé d'une pause dans leur discussion, laissant la main aux dirigeants européens qui se retrouvent mercredi soir à Bruxelles.

L'Irlande, a-t-il poursuivi, n'attend rien de nouveau sur le Brexit, juste le respect par le Royaume-Uni de ses engagements pris en décembre puis en mars derniers concernant la frontière irlandaise. «Pour nous, il s'agit de donner suite aux engagements qui ont déjà été pris», a déclaré le ministre irlandais.

La frontière entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord deviendra, au lendemain du Brexit, la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'UE. Bruxelles comme Londres sont convenues d'éviter le retour d'une «frontière physique» afin de préserver les accords de paix d'avril 1998 qui ont mis fin à trente années de «troubles» en Ulster. Mais se heurtent aux modalités qui permettront de remplir cet objectif.

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.