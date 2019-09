Accident entre un train et un camion: 35 blessés

Une collision entre un train et un camion à un passage à niveau à Yokohama en banlieue de Tokyo a fait au moins 35 blessés dont un grièvement, a-t-on appris jeudi auprès des secours et de la compagnie ferroviaire.

«Au total, 35 personnes ont été blessées (...) dont une dans un état grave», a déclaré un responsable de la cellule de gestion de crise de Yokohama, Ryo Nagakura. La personne grièvement atteinte est «en état d'arrêt cardiorespiratoire», a-t-il dit, employant un terme utilisé au Japon avant qu'un décès ne soit constaté par un médecin.

Les médias japonais précisaient qu'une personne semblait piégée sous le train et qu'il pourrait s'agir du conducteur du camion.

D'après la chaîne publique NHK, ce dernier est sérieusement touché mais les autres blessés ne le sont que légèrement.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. Authorities say at least 30 people may have been injured. https://t.co/oloYl4dCQi pic.twitter.com/HJKHXBrrsd