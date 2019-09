Accident entre un train et un camion: 30 blessés

Une collision entre un train et un camion à un passage à niveau à Yokohama (banlieue de Tokyo) a fait au moins 30 blessés, a-t-on appris jeudi auprès de la compagnie ferroviaire concernée.

«Un train a heurté un camion et nous avons reçu l'information selon laquelle plusieurs personnes sont blessées», a expliqué à l'AFP Takuro Sekine, un porte-parole de la compagnie, Keihin Kyuko (Keikyu).

«Nous savons pour le moment que 30 personnes sont blessées, mais nous ne pouvons pas donner plus de détails sur leur identité ni leur état précis», a indiqué par ailleurs un porte-parole des pompiers de Yokohama.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. Authorities say at least 30 people may have been injured. https://t.co/oloYl4dCQi pic.twitter.com/HJKHXBrrsd