A 78 ans, il a fourni l'arme du tireur de Strasbourg

Cinq personnes liées à l'auteur de l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts au marché de Noël le 11 décembre dernier, ont été placées en garde à vue ce mardi matin, selon une information du «Point». Parmi elles, Albert B., 78 ans, est soupçonné d'avoir fourni rien de moins que le revolver qui a directement servi à assassiner les cinq personnes.

Ce vieux monsieur était connu des services de police et de justice pour détention, acquisition et vente d'armes malgré une interdiction judiciaire de porte et de détention d'armes inscrite au Ficher des personnes recherchées, nous apprend l'hebdomadaire français.

Placés en garde à vue, ces cinq suspects appartiennent à la même famille et sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé à la fourniture du pistolet 8 mm à Chérif Chekatt, qui avait tué cinq personnes dans le quartier du marché de Noël le 11 décembre. (ats/nxp)