9 ans de prison pour avoir minimisé un génocide

Un universitaire et ancien dirigeant syndical rwandais condamné à la perpétuité pour participation au génocide au Rwanda en 1994 a été acquitté en appel de ce chef d'inculpation. Mais il a été condamné à neuf ans de prison pour «minimisation du génocide», a indiqué son avocat samedi.

Le linguiste Léopold Munyakazi, aujourd'hui âgé de 67 ans, était en 1994 secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), après avoir été professeur de linguistique à l'Université nationale du Rwanda.

Extradé des Etats-Unis en septembre 2016, il avait été condamné à la perpétuité en juillet 2017. Il avait été reconnu coupable de participation au génocide des Tutsi de 1994 et d'avoir tenu des discours «minimisant le génocide» entre 2006 et 2008, alors qu'il enseignait aux Etats-Unis.

BREAKING: Leopold Munyakazi has been cleared of all but one charge related to Genocide by the specialised chamber for international crimes based in Nyanza.



The 67 year-old who was extradited in 2016 will now serve 9 years in prison after he was found guilty of Genocide negation. pic.twitter.com/LVuYZ4ydro