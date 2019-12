Plus de 80 morts dans de violents combats à Idleb

Veto russo-chinois à l'ONU

La Russie et la Chine ont mis vendredi leur veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution de l'Allemagne, de la Belgique et du Koweït étendant d'un an l'aide humanitaire transfrontalière de l'ONU à 4 millions de Syriens, que Moscou veut réduire drastiquement.



Les 13 autres membres du Conseil ont voté en faveur du texte. Il s'agit du 14e veto de la Russie sur une résolution concernant la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et du 2e veto russe en quatre mois sur un texte à vocation humanitaire relatif à ce pays.